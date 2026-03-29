LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | tutto pronto per gara-2

Alle 16:40 si è aperta la seconda manche del Gran Premio di Svizzera di motocross MXGP 2026. La gara si sta svolgendo con i piloti impegnati sul circuito locale, seguendo la seconda sessione del fine settimana. Gli appassionati possono aggiornare la diretta in tempo reale attraverso il link fornito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di gara-2 MXGP del Gran Premio di Svizzera. 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14.54 Gara spettacolare con una moltitudine di colpi di scena, dettati dalla fuoriuscita della catena di Lucas Coenen (poi aiutato dall’esterno e squalificato) ma anche Herlings e Adamo (che riparte e finisce a punti). Ma i riflettori sono tutti per Vialle che vince la sua prima gara dal debutto in MXGP quest’anno. Menzione d’onore per Forato sesto in una prova fantastica. Gajser ancora non al massimo. 14.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 16 Vialle, Tom FRA HON 35:18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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