LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | sfida francese per la vittoria tra Vialle e Febvre

Durante il Gran Premio di motocross in Svizzera, il pilota francese ha subito una caduta ma è riuscito a rialzarsi e a mantenere la quarta posizione. La gara è ancora in corso e i due principali contendenti francesi, Vialle e Febvre, si stanno sfidando per la vittoria. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che la competizione prosegue con intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7.32? CADUTA per Febvre, si rialza in quarta posizione. -9.25? Errore di Febvre che scende a 2 secondi di distacco dal leader Vialle. -11.12? de Wolf scavalca Adamo per la quinta piazza. -13.25? Adamo lotta contro de Wolf per difendere la sua quinta piazza. -15.33? Febvre si porta a 9 decimi da Vialle. -17.28? CADUTA PER HERLINGS, clamoroso in questa gara succede di tutto. Catena incastrata anche per lui. -19.30? Febvre si porta a 1.1 da Herlings, perde terreno Reanux a 2.4. -20.50? Vialle scappa via con 5 secondi di vantaggio su Herlings. -21.02? Adamo stabile a 1.8 da Fernandez, mentre Renaux si trova a 9 decimi da Febvre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: sfida francese per la vittoria tra Vialle e Febvre Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, seguono Renaux e Febvre Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Febvre in testa, errore di Vialle Una selezione di notizie su LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in... Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming; Sport in TV oggi 28 marzo: orari e programmazione MotoGP, SBK e non solo; Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Doppia caduta ieri per Vialle. 14.10 Tutto pronto per l'inizio di gara-1. 14.06 Inizia la fase di ... oasport.it Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSecondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in ... oasport.it Il Motocross entra nel futuro: addio dubbi sulle bandiere gialle Al GP d'Andalusia ha debuttato il FIM TV Control System. Non è solo un nome complicato: è una centrale operativa che monitora ogni metro di pista in tempo reale per garantire più sicurezza - facebook.com facebook