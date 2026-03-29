LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-1!

Durante la prima manche del GP Svizzera di motocross MXGP 2026, Lucas Coenen è caduto a causa di problemi alla moto. A circa 28 minuti e 48 secondi dall'inizio, Vialle si trovava in testa alla corsa, con Herlings al secondo posto e Febvre in terza posizione. La gara è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -28.48? Caduta per Lucas Coenen, problemi alla moto. -29.50? Vialle in testa, secondo Herlings con Febvre terzo. INIZIA GARA-1! 14.13 Doppia caduta ieri per Vialle. 14.10 Tutto pronto per l’inizio di gara-1. 14.06 Inizia la fase di preparazione di partenza di gara-1. 14.01 Adamo ottimo nelle partenze ma deve ancora imparare di più per arrivare a mantenere il ritmo per tutta la gara. 13.56 Non ci sarà Bonacorsi per infortunio, stringe invece i denti Febvre non al massimo. 13.52 Vittoria per Langenfelder in MX2 in gara-1, Valerio Lata chiude quinto. 13.47 Herlings è il favorito numero uno per la vittoria della gara, l’olandese però dovrà stare attento al solito Coenen che sembra oggi più che mai puntare al mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-1! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-2! Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-2! Motocross of Nations 2025 | MXoN Ironman (USA) Final Moto Highlights by Jaume Soler Contenuti e approfondimenti su LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in... Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming; Sport in TV oggi 28 marzo: orari e programmazione MotoGP, SBK e non solo; Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Adamo ottimo nelle partenze ma deve ancora imparare di più per arrivare a mantenere il ritmo per tutta la ... oasport.it Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSecondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in ... oasport.it Il Motocross entra nel futuro: addio dubbi sulle bandiere gialle Al GP d'Andalusia ha debuttato il FIM TV Control System. Non è solo un nome complicato: è una centrale operativa che monitora ogni metro di pista in tempo reale per garantire più sicurezza - facebook.com facebook