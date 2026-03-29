LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen è un fulmine grande lotta per il podio
Durante il Gran Premio di Svizzera di motocross MXGP 2026, Coenen ha preso subito il comando della gara, mostrando grande velocità. Febvre ha incontrato alcune difficoltà e si è avvicinato De Wolf, che ha raggiunto i primi. La corsa è seguita in diretta, con una lotta serrata tra i piloti per le posizioni di vertice.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10? Febvre è in difficoltà, dietro lo ha raggiunto anche De Wolf. -10? Coenen continua la sua gara solitaria con un vantaggio di 16 secondi da Herlings. -11? Lo sloveno si lancia all’inseguimento di Herlings per la seconda posizione. -12? Gajser passa Febvre!!!!! -13? Adamo è scivolato in dodicesima piazza. -13? Gajser è incollato a Febvre, non sono ammessi errori ora. -14? Herlings sembra in difficoltà, Febvre non riesce ad affondare il sorpasso. -15? Vlaanderen sorpassa Fernandez per la settima piazza. -16? Coenen continua inesorabilmente a guadagnare sul terzetto inseguitore. -17? Herlings, Febvre e Gasjer sono vicinissimi tra loro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen davanti a tutti, lo insegue Herlings
LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in fuga, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Renaux supera Vialle per la quarta posizione.
Contenuti utili per approfondire LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in...
Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming; Sport in TV oggi 28 marzo: orari e programmazione MotoGP, SBK e non solo; Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming.
LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen davanti a tutti, lo insegue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Il belga sta facendo gara a se. Dietro si è formato un terzetto con Herlings, Febvre e Gajser. 17.24 ... oasport.it
Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSecondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in ... oasport.it
Il Motocross entra nel futuro: addio dubbi sulle bandiere gialle Al GP d'Andalusia ha debuttato il FIM TV Control System. Non è solo un nome complicato: è una centrale operativa che monitora ogni metro di pista in tempo reale per garantire più sicurezza - facebook.com facebook