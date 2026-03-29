Durante il Gran Premio di Svizzera di motocross MXGP 2026, Coenen ha preso subito il comando della gara, mostrando grande velocità. Febvre ha incontrato alcune difficoltà e si è avvicinato De Wolf, che ha raggiunto i primi. La corsa è seguita in diretta, con una lotta serrata tra i piloti per le posizioni di vertice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10? Febvre è in difficoltà, dietro lo ha raggiunto anche De Wolf. -10? Coenen continua la sua gara solitaria con un vantaggio di 16 secondi da Herlings. -11? Lo sloveno si lancia all’inseguimento di Herlings per la seconda posizione. -12? Gajser passa Febvre!!!!! -13? Adamo è scivolato in dodicesima piazza. -13? Gajser è incollato a Febvre, non sono ammessi errori ora. -14? Herlings sembra in difficoltà, Febvre non riesce ad affondare il sorpasso. -15? Vlaanderen sorpassa Fernandez per la settima piazza. -16? Coenen continua inesorabilmente a guadagnare sul terzetto inseguitore. -17? Herlings, Febvre e Gasjer sono vicinissimi tra loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen è un fulmine, grande lotta per il podio

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