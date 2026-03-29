LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | si riparte dopo l’incredibile caduta

Durante la gara Moto2 del GP USA 2026, i motociclisti sono ripartiti dopo una caduta che aveva interrotto la corsa. La pit lane è stata riaperta per un minuto alle 20.35, consentendo ai piloti di rientrare in pista. Nel frattempo, è stata comunicata una penalizzazione per un concorrente, con la nuova griglia di partenza pubblicata successivamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20.35 Pit lane riaperta per un minuto. I piloti devono rischierarsi in griglia. 20.34 Ferrandez e Piqueras portati al centro medico per accertamenti. 20.33 Holgado, leader del Mondiale, riuscirà a ripartire dopo essere caduto in curva 1. 20.31 Alle 20.35 italiane riaprirà la pit lane. 20.29 La “nuova” gara durerà dieci giri. 20.27 Si dovrebbe riprendere con la griglia completa. 20.26 Garcia nello stesso momento ha innescato un altro incidente. Tutto ciò ha causato un incredibile caos in curva 12. 20.23 Ferrandez ha completamente sbagliato l’impostazione di curva 12 prendendo in pieno altri cinque piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: si riparte dopo l’incredibile caduta Articoli correlati LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta dopo un giro, bandiera rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca un podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran... Tutto quello che riguarda LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA si... Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole position; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. oasport.it LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Disastro al primo giro della Moto2: ben 7 piloti coinvolti. Alberto Ferrandez nella staccata perde la moto e coinvolge Sergio Garcia, David Alonso, Dani Munoz, Collin Veijer, Filip Salac ed Angel Piqueras. Da verificare le condizioni di Piqueras ed Alonso. Cadu - facebook.com facebook #Moto2 #USGP David Alonso perde ufficialmente la sua prima pole position in carriera nella classe Moto2 e partirà 17° oggi in gara. A seguito delle verifiche tecniche post-qualifiche è stata infatti riscontrata un'irregolarità alle pressioni degli pneumatici. Cance x.com