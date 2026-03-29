LIVE Milano-Scandicci 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di casa vince 25-21 il terzo set!

Nel match di pallavolo femminile tra le squadre di Milano e Scandicci, la squadra di casa ha vinto il terzo set con il punteggio di 25-21. Durante il gioco, sono stati segnati punti con un diagonale di Skinner dalla pipe e un muro di Danesi su Antropova. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Diagonale di Skinner dalla pipe. 3-3 Danesi arpiona il muro di Antropova. 2-3 Egonu cerca il colpo a due mani ma il lungolinea è lungo. 2-2 Bassa l’alzata di Bosio per Danesi che manda fuori il primo tempo. 2-1 Esce il servizio di Skinner. 1-1 Diagonale di Antropova che resta in posto quattro. 1-0 Danesi chiude l’azione dopo la ricezione slash di Castillo sul servizio di Kurtagic. 25-21 MILANO TORNA IN VANTAGGIO! NUMIA AD UN SET DALLA FINALE! La diagonale tagliata di Egonu chiude il terzo parziale. 24-21 Primo tempo sporco ma efficace di Nwakalor. 24-20 Mani out di Lanier sul muro di Antropova. 23-20 Anche ace per Franklin! 23-19 Diagonale di Franklin da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di casa vince 25-21 il terzo set! Articoli correlati LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-19, la Numia Vero Volley vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Fast vincente di Mancini 7-7 Muroooo Pietriniiii!! La schiacciatrice di Milano chiude la strada a... LIVE Monviso-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le lombarde si portano a casa il terzo set con qualche difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20. Approfondimenti e contenuti su LIVE Milano Scandicci 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; La Numia Vero Volley Milano prepara il secondo atto delle Semifinali Scudetto: all'Allianz Cloud sarà sfida a Scandicci; Pallavolo: Serie A Femminile - S2025/26 - Playoff, Semifinale: Milano - Scandicci (gara 2) - in diretta su Rai Sport 22/03/2026 alle 14:55; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo. LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia cerca la fuga nel terzo set, 16-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out per Gaspari. 16-12 Non passa la diagonale di Bosetti. 15-12 Secondo mani fuori di fila per Egonu da ... oasport.it Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingUna sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 4 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com