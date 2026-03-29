LIVE Milano-Scandicci 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio di quarto set equilibrato 11-12

Inizia il quarto set tra le squadre di volley femminile con un punteggio di 11-12. Durante il gioco, una giocatrice subisce un muro efficace di un avversario e il tecnico chiama un time-out. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-13 Lanier subisce il muro di Nwakalor. Lavarini chiama time-out. 11-12 Mani out di Antropova da posto due sul muro di Lanier. 11-11 Sbaglia l’attacco Egonu, Milano si fa riprendere dopo diversi pasticci in fase offensiva. 11-10 Lanier manda in rete un attacco complesso da seconda linea. 11-9 Danesi mura Antropova che ha attaccato ancora da posto quattro. 10-9 Intelligente mani fuori di Egonu sul muro di Nwakalor. 9-9 Esce l’attacco di Lanier da posto quattro. 9-8 La smanacciata di Skinner da posto quattro è vincente. 9-7 Esce la diagonale da seconda linea di Antropova. 8-7 Lanier sfonda il muro di Scandicci con una parallela potente da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio di quarto set equilibrato, 11-12 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa avanti nel quarto set, 13-11 LIVE Bergamo-Scandicci 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio di quarto set punto a punto, 6-712-16 Bechis spinge il palleggio al centro del campo chiudendo un’azione rocambolesca. Aggiornamenti e notizie su LIVE Milano Scandicci 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; La Numia Vero Volley Milano prepara il secondo atto delle Semifinali Scudetto: all'Allianz Cloud sarà sfida a Scandicci; Pallavolo: Serie A Femminile - S2025/26 - Playoff, Semifinale: Milano - Scandicci (gara 2) - in diretta su Rai Sport 22/03/2026 alle 14:55; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo. LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio di quarto set equilibrato, 11-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Esce la diagonale da seconda linea di Antropova. 8-7 Lanier sfonda il muro di Scandicci con una parallela ... oasport.it Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingUna sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Kanye West · Stronger. Milano ad un solo set dalle Finali Scudetto! #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Milano #Scandicci - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com