LIVE Milano-Scandicci 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vincono 19-25 il secondo set e pareggiano il match

Nel campionato di volley femminile, la partita tra Milano e Scandicci si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo che le toscane hanno vinto il secondo set 19-25. Durante il match, Nwakalor ha segnato il primo punto del primo tempo, mentre Lanier ha messo a segno un punto con un palleggio profondo che Skinner non ha potuto bloccare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Primo tempo di Nwakalor. 5-1 Questa volta Lanier trova il punto d’astuzia, con il palleggio profondo che Skinner non può raggiungere. 4-1 In rete il servizio della Numia. 4-0 Altra diagonale perfetta di Lanier, sono già tre i punti nel set. 3-0 Parallela interna di Egonu da seconda linea. 2-0 Diagonale perfetta di Lanier da posto quattro. 1-0 Milano parte meglio e trova subito il vantaggio. 19-25 SCANDICCI PAREGGIA! SI ALLUNGA GARA TRE! Il muro di Nwakalor su Pietrini chiude il parziale. 19-24 Castillo vede l’angolo vuoto e spinge il palleggio verso posto uno, punto per lei! 19-23 Primo tempo di Nwakalor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 19-25 il secondo set e pareggiano il match Articoli correlati Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il primo set LIVE Milano-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 24-26 un primo set lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiama challenge per il tocco del muro eventuale, attendiamo. Contenuti e approfondimenti su LIVE Milano Scandicci 1 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; La Numia Vero Volley Milano prepara il secondo atto delle Semifinali Scudetto: all'Allianz Cloud sarà sfida a Scandicci; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; La Numia Vero Volley Milano cede al Pala BigMat: Scandicci si aggiudica Gara 3 e riapre la serie delle Semifinali Scudetto. LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane avanti nel secondo set ma occhio alla Numia, 6-8CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 Primo tempo anche di Nwakalor. 12-12 Primo tempo perfetto di Danesi. 11-12 Che difesa di Castillo e che ... oasport.it Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingUna sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 4 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com