LIVE Milano-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | atti finali di un primo set lottato 20-21

Il primo set della sfida di volley femminile tra Milano e Scandicci si è concluso con il punteggio di 20-21, dopo un'azione combattuta e punti finali molto equilibrati. In questa fase della partita, l'allenatore di Milano ha chiesto un time-out mentre la giocatrice Nwakalor ha segnato un punto che ha contribuito al vantaggio momentaneo di Scandicci. La partita prosegue con entrambe le formazioni impegnate a conquistare il primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di Lavarini. 20-21 Primo tempo vincente di Nwakalor. 20-20 Milano cerca il recupero in affanno ma Lanier non riesce a mandare di là la palla. 20-19 Ancora Egonu, la sua parallela da posto due è vincente. 19-19 Non sbaglia due volte di fila la statunitense, che piazza la diagonale. 18-19 La diagonale da posto quattro di Lanier esce, e non di poco. 18-18 Terzo muro per Nwakalor che blocca Egonu. 18-17 Primo tempo di Nwakalor. 18-16 In rete il servizio di Weitzel. 17-16 Torna a fare punto Antropova! La sua parallela da seconda linea viene deviata fuori. 17-15 Egonu spara sul muro di Weitzel, la palla non può fare altro che uscire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: atti finali di un primo set lottato, 20-21 Articoli correlati LIVE Milano-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 24-26 un primo set lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiama challenge per il tocco del muro eventuale, attendiamo. LIVE Milano-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: battute finali di un primo set combattuto, 17-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Diagonale di Piva da posto quattro. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Milano Scandicci 0 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; La Numia Vero Volley Milano cede al Pala BigMat: Scandicci si aggiudica Gara 3 e riapre la serie delle Semifinali Scudetto; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; VOLLEY FEMMINILE PLAY OFF SCUDETTO- Gara -3 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 3-1. Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingUna sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino ... oasport.it LIVE Scandicci-Milano 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le toscane, i 35 punti di Antropova allungano la semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Gara 4 andrà in scena domenica 29 marzo alle 20.30, con Milano che avrà la possibilità di chiudere il ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 4 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com