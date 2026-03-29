LIVE Italia-Germania 7-5 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | gli azzurri trionfano in una partita difficile

Alle 19.44 si è conclusa la partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026, con un punteggio di 7-5 a favore degli azzurri. Durante il match, un errore commesso nel settimo end è stato seguito da una reazione positiva di uno dei giocatori italiani. La partita è stata trasmessa in diretta, e sono stati aggiornati i momenti salienti dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44 Da sottolineare la reazione di Spiller, che ha reagito bene all’errore commesso nel settimo end. L’azzurro ha trovato tiri complicati nelle mani successive, tra cui l’ultimo titolo dove il margine d’errore era minimo e la pressione alle stelle 19.42 Grandissima vittoria per il quartetto italiano che ha avuto la meglio dei tedeschi in una partita complicata. Gli azzurri sono partiti meglio salendo 3-0 dopo due end con due mani rubate. La Germania ha ristabilito la parità e dopo due mani nulle è passata in vantaggio grazie ad un errore di Spiller. 19.41 NON SBAGLIA SPILLER!! La stone italiana passa a filo con la guardia e boccia la gialla a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 7-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri trionfano in una partita difficile Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Germania 5-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri reagiscono e tornano avanti Tutto quello che riguarda LIVE Italia Germania 7 5 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione; Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Italia-Germania, interscambio ok ma timori per il futuro. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Italia e Germania. Gli azzurri guidati da Spiller cercano un altro successo dopo la vittoria contro la Cina. - facebook.com facebook La Germania ha chiesto all'Italia di controllare Ilaria Salis a Roma. Penso che il nsotro governo e quello tedesco dovrebbero chiarire questa storia. x.com