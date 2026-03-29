LIVE Italia-Germania 5-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | gli azzurri reagiscono e tornano avanti

Durante la partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026, gli azzurri sono riusciti a reagire e a riprendere il vantaggio dopo una serie di giocate. A circa metà incontro, un giocatore italiano si è appoggiato alla pietra gialla per un punto, mentre il rivale si è inserito al centro della casa. La sfida prosegue con un punteggio di 5-4 in favore degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 Arman si appoggia alla gialla a punto. Messenzehl prende il centro della casa. 19.08 Guardia altissima e sulla center line per Pimpini, Scheuerl va a punto sulla center line. 19.06 Pimpini gioca una guardia sulla center line, Scheuerl una guardia sul lato destro NONO END 19.04 Non sbaglia Spiller che trova il secondo punto. Italia-Germania 5-4. 19.03 Muskatewitz cerca, senza successo, la doppia bocciata ed esce con la battente. Spiller ha la casa libera per piazzare il secondo punto e riportare l’Italia in vantaggio. 19.02 Bocciata per Spiller. Ricordiamo che sul lato sinistro della casa c’è un’altra stone italiana che difficilmente può essere coinvolta con questo gioco di bocciate sul lato destro 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 5-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri reagiscono e tornano avanti Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Germania 3-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: partenza perfetta per gli azzurri, altra mano rubata Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Germania 5 4 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Ranking Uefa per nazioni: l'Italia scivola al quinto posto e perde ancora terreno. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it La Germania ha chiesto all'Italia di controllare Ilaria Salis a Roma. Penso che il nsotro governo e quello tedesco dovrebbero chiarire questa storia. x.com Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook