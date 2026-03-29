LIVE Italia-Germania 3-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano da due per Muskatewitz

Alle 17.55 si è svolta una fase della partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026, con un punteggio di 3-2. Durante l'evento, una mano da due è stata effettuata da Muskatewitz. In casa Scheuerl, un tentativo di attacco ha portato a una battuta che si è fermata sul lato destro, mentre Pimpini ha deciso di non colpire la pietra gialla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 In casa Scheuerl che sfiora la propria guardia. Pimpini boccia la gialla con la battente che rimane in sul lato destro. 17.53 Scheuerl gioca una guardia bassa sulla center line, Pimpini prende il punto alle sue spalle. QUARTO END 17.51 Muskatewitz riesce a prendere il secondo punto. Italia-Germania 3-2. 17.50 Ancora un ottimo tiro di Spiller che promuove la rossa in casa, boccia una gialla e prende il punto. Italia seconda e terza. 17.48 Muskatewitz gioca al centro e prende il punto. Germania nuovamente prima e seconda 17.47 Spiller promuove la guardia italiana e per poco non trova la doppia bocciata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-2, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano da due per Muskatewitz Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Germania 3-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: partenza perfetta per gli azzurri, altra mano rubata Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Germania 3 2 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmi; Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com