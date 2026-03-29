LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi giri del circuito finale

Nel corso della tappa finale del Giro di Catalogna 2026, i ciclisti stanno affrontando gli ultimi giri del circuito. In questo momento, si registrano diversi tentativi di fuga dal gruppo principale, con Tobias Svarre della squadra Uno-X Mobility che sta tentando di allontanarsi in testa alla corsa. La corsa è ancora in corso e gli atleti sono impegnati nelle fasi decisive del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. Ci prova Tobias Svarre della Uno-X Mobility. 13:39 Vingegaard si porta in testa al gruppo per allungare il plotone. 13:37 Siamo a venti chilometri dalla conclusione. 13:34 Mancano tre giri alla fine della corsa. 13:33 L’olandese Bart Lemmen del Team Visma Lease a Bike tira il gruppo. 13:30 Marc Soler esce dal gruppo, ma non riesce a guadagnare terreno. 13:27 Mattias Skjelmose tenta la sortita, i corridori della Red Bull non sembrano però concedergli spazio. 13:26 Il belga sembra aver mancato il tempo giusto per la stoccata. Vedremo se riproverà al prossimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi giri del circuito finale Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: circuito impegnativo a BarcellonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard entrano insieme negli ultimi 15 km. UAE all’inseguimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Tutto quello che riguarda LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Vingegaard può staccare tutti. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com