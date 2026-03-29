LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa

Alle 11:57, un corridore della Bahrain-Victorious è stato menzionato come potenziale protagonista dell'ultima fase della tappa di oggi nel Giro di Catalogna 2026. La corsa è iniziata questa mattina e si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:57 Lenny Martinez della Bahrain-Victorious incarna la tipologia ideale di corridore in grado di reggere sullo strappo finale per poi giocarsi le proprie carte anche nello sprint di un gruppo ristretto. 11:54 Giulio Ciccone della Lidl-Trek, leader della classifica dei GPM, potrebbe ritentare la sorte dopo che le ultime due fughe non sono andate a buon fine. Importante raccogliere punti pesanti per difendersi dall’assalto di Marc Soler. 11:51 L’interrogativo principale in termine di favoriti al successo finale riguarda la scelta del danese. Se la suggestiva cornice del Montjuic dovesse stimolare l’appetito del leader, è lecito pensare allo show finale di Vingegaard per legittimare ulteriormente il proprio trionfo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la corsa Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Vingegaard può staccare tutti. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com