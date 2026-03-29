LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo torna compatto
Oggi si corre la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che si presenta compatto durante la fase iniziale. Alle 13:27, il ciclista Mattias Skjelmose ha tentato una fuga, ma i compagni di squadra della squadra Red Bull non hanno lasciato spazio all’azione. La corsa prosegue con la stessa compattezza del gruppo, senza ulteriori scatti significativi al momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Mattias Skjelmose tenta la sortita, i corridori della Red Bull non sembrano però concedergli spazio. 13:26 Il belga sembra aver mancato il tempo giusto per la stoccata. Vedremo se riproverà al prossimo giro. 13:25 Secondo attacco di Evenepoel, ma Vingegaard risponde presente. 13:25 Problema meccanico per Victor Langellotti della INEOS Grenadiers. 13:23 Il gruppo torna compatto. 13:21 Florian Lipowitz ed Oscar Onley tentano l’allungo. 13:20 Al comando ci sono Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jonas Vingegaard, Mattias Skjelmose, Valentin Parte-Peintre, Antoine L’Hote, Oscar Onley, Lenny Martinez, Alfonso Eulalio, Senna Remijn e Cian Uijtdebroeks. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, gruppo compatto. Ipotesi ventagliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo torna compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.
Contenuti e approfondimenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di...
Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro.
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it
Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it
Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com