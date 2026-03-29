LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette la fuga nel mirino

Durante la tappa odierna del Giro di Catalogna 2026, il gruppo ha ripreso i corridori in fuga e si è ristretto ai velocisti. La corsa è proseguita con il gruppo principale che ha mantenuto una formazione compatta, mentre non sono stati segnalati interventi significativi da parte delle forze di sicurezza o incidenti rilevanti lungo il percorso. La gara continua con le squadre che si preparano per le fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:13 Il gruppo recupera i fuggitivi e torna compatto. 13:12 Sono in cinque a guidare la corsa: lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates-XRG, il colombiano Einer Rubio della Movistar Team, il danese Magnus Cort della Uno-X Mobility, l’irlandese Darren Rafferty della EF Education – EasyPost e il belga Liam Slock della Lotto Intermarché. 13:09 L’americano della UAE è passato per primo sul secondo passaggio dell’ Alt del Castell de Montjuïc. 13:07 Brandon Mc Nulty e Liam Slock tentano l’allungo, ma i compagni di azione si riportano subito a contatto. 13:04 I corridori affrontano il secondo passaggio sull’Alt del Castell de Montjuïc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette la fuga nel mirino Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Vingegaard può staccare tutti. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com