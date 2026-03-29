LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | Wiebes domina attaccando anche in salita quinta Gasparrini

Nella corsa femminile di Gand-Wevelgem 2026, la ciclista ha preso il comando durante la corsa, attaccando anche in salita e mantenendo la prima posizione fino alla conclusione. La gara si è conclusa con la vittoria della prima classificata, mentre la combattiva atleta italiana ha concluso al quinto posto. La fase finale ha visto una volata tra le prime, con la leader che ha mantenuto il margine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE WIEBES VINCE! 18:00 Wiebes tenuta in prima posizione, parte la volata. ULTIMO CHILOMETRO 18:00 Le 5 praticamente si fermano ed il gruppo piomba a 25 secondi, ma manca appena un chilometro. 17:59 Due chilometri all’arrivo di Wevelgem. 17:58 Ripresa Gasparrini. 17:58 3000 metri al traguardo. 17:58 UAE che vuole sfruttare la superiorità numerica. Wiebes deve chiudere sull’azzurra. 17:58 Parte Gasparrini! Ci prova l’italiana. 17:57 30 secondi di margine per il quintetto al comando quando mancano 4 km. 17:55 5000 metri all’arrivo! 17:55 Gruppo che si riporta a 40 secondi dalla testa della corsa. 17:53 Iniziano a trattenere leggermente la gamba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Wiebes domina attaccando anche in salita, quinta Gasparrini Articoli correlati LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Wiebes attacca sul Kemmelberg, bene Gasparrini, 30 all’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:37 Gruppo principale che sta per rientrare sul drappello con Balsamo, Paternoster e Persico. Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assaltoLa stagione delle Classiche del Nord continua con una delle tappe tradizionali del calendario internazionale. Tutto quello che riguarda LIVE Gand Wevelgem femminile 2026 in... Temi più discussi: Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarla; LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova, aggiornamenti dalle 15.30; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); In Flanders Fields in Diretta Streaming | DAZN IT. Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: stoccata di Jasper Philipsen. Beffa per Van der Poel e Van AertCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com