Alle 17:37, il gruppo principale sta per riavvicinarsi al gruppo con Balsamo, Paternoster e Persico. Durante la corsa femminile di Gand-Wevelgem 2026, Wiebes ha attaccato sul Kemmelberg, mentre Gasparrini si è mantenuta in buona posizione. Mancano circa 30 chilometri all’arrivo. La gara si svolge in un percorso caratterizzato da salite e tratti pianeggianti, con alcuni momenti di tensione tra le cicliste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:37 Gruppo principale che sta per rientrare sul drappello con Balsamo, Paternoster e Persico. 17:34 Qualche breve tratto di pavè negli attraversamenti cittadini e null’altro. Sarà tutta pianura fino all’arrivo. 17:31 Meno di 25 chilometri all’arrivo e vantaggio di Wiebes, Gasparrini, Swinkels, Chabbey e Moors che si dilata. 17:29 Cresce il margine delle 5 battistrada, che per ora collaborano dandosi cambi regolari. Si fa duro il compito per Balsamo e Paternoster. 17:27 Il gruppo più numeroso paga un minuto e 20 secondi. 17:24 Wiebes si è portata dietro Moors, Chabbey, Gasparrini e Swinkels. Gruppetto con Balsamo, Paternoster e Persico a 20 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Wiebes attacca sul Kemmelberg, bene Gasparrini, 30 all’arrivo

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