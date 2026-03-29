A 50 chilometri dal traguardo di Wevelgem, nel corso della gara femminile di Gand-Wevelgem 2026, il gruppo si mantiene compatto. L’andatura si è abbassata rispetto ai minuti precedenti, dopo un tratto di circa dieci chilometri caratterizzato da un ritmo molto sostenuto. La corsa prosegue con le atlete che affrontano il percorso pianeggiante sotto un cielo nuvoloso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 50 km al traguardo di Wevelgem ed andatura che torna moderata dopo una decina di chilometri vissuti ad altissima intensità. 16:50 Gruppo che si era spezzato in due tronconi lungo il Kemmelberg. Avviene proprio ora il ricongiungimento. 16:47 Ripresa Eraso. Gruppo compatto a 55 km dall’arrivo. 16:45 Cicliste che si tuffano nella strettissima discesa del Kemmelberg. Ripresa Gery, al comando la sola Eraso con circa 10 secondi sul gruppo. 16:44 Gruppo allungatissimo sulle pietre del Kemmelberg. Soffre Chiara Consonni, bene Paternoster e Balsamo. 16:42 Siamo sullo storico Kemmelberg, salita in pavè che offre l’11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dall’arrivo

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