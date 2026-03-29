LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | Van der Poel può far saltare la corsa Milan spera nella volata

Oggi si svolge la Gand-Wevelgem 2026, una delle classiche più prestigiose del ciclismo su strada. La corsa è in corso e alcuni favoriti stanno cercando di conquistare la vittoria, mentre altri puntano alla volata finale. La gara si svolge lungo un percorso tradizionale, con diverse salite e tratti pianeggianti, che mettono alla prova le capacità dei ciclisti. Gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento dei protagonisti sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026, chiamata da quest’anno In Flanders Fields ma che continueremo a chiamare con il nome classico. E’ l’ 88esima edizione della classica belga, che come da tradizione anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Il percorso misura 240.8 km, con partenza da Middelkerke e arrivo a Wevelgem. La prima parte della corsa sarà prevalentemente pianeggiante, dove però verrà affrontato il rettilineo di De Moeren che è sempre caratterizzato da forte vento. Successivamente i corridori passeranno sui tratti di pavé di Beauvoordestraat e Veurnestraat, a 50 km dalla prima ascesa di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare la corsa, Milan spera nella volata Articoli correlati Leggi anche: Gand-Wevelgem 2026: Mads Pedersen lancia la sfida a Mathieu van der Poel LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA Van... Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; van der Poel contro van Aert, ci sono anche Ganna e Milan: la guida completa; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo). Gand-Wevelgem 2026: Mads Pedersen lancia la sfida a Mathieu van der PoelCambio di nome, non di scenario. Eravamo abituati ad una Gand-Wevelgem che anticipava la settimana del Fiandre, con i velocisti a sfidarsi. Ormai non è ... oasport.it Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streamingContinuano i grandi appuntamenti con le classiche del Belgio. Domenica 29 marzo sarà infatti il turno della Gand-Wevelgem, corsa arrivata quest'anno alla ... oasport.it Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. facebook Lidl-Trek, Mads Pedersen salta la (ex) Gand-Wevelgem ma Fiandre e Roubaix restano nel mirino x.com