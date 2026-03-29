LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | Van Aert e Van der Poel nel gruppetto davanti gruppo a 23?

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15.22, la corsa si sta avvicinando alla salita dello Scherpenberg, lunga 1,4 chilometri con una pendenza media del 2,3%. Van Aert e Van der Poel sono nel gruppetto di testa, mentre il gruppo principale si trova a circa 23 secondi di distanza. La gara si svolge tra momenti di tensione e cambi di ritmo lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Inizia lo Scherpenberg (1.4 km al 2.3% medio), vedremo se aumenterà il divario tra i due gruppi. 15.21 Rimane la Decathlon CMA CGM Team di Andresen ad occuparsi dell’inseguimento. 15.18 50 km al traguardo, si è conclusa l’azione di Ganna dopo la caduta del suo capitano. 15.18 Brutta caduta in gruppo di Ben Turner, uomo di punta della INEOS Grenadiers. 15.17 Ad aiutare il verbanese è arrivato in testa al gruppo Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team), uomo di fiducia dello sprinter Tobias Lund Andresen. Lo svantaggio tra i due gruppi è di 14?. 15.15 Ora Van der Poel tira, nel gruppo dietro c’è invece Ganna ad inseguire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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