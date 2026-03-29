LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | Van Aert e Van der Poel nel gruppetto davanti gruppo a 23?

Alle 15.22, la corsa si sta avvicinando alla salita dello Scherpenberg, lunga 1,4 chilometri con una pendenza media del 2,3%. Van Aert e Van der Poel sono nel gruppetto di testa, mentre il gruppo principale si trova a circa 23 secondi di distanza. La gara si svolge tra momenti di tensione e cambi di ritmo lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Inizia lo Scherpenberg (1.4 km al 2.3% medio), vedremo se aumenterà il divario tra i due gruppi. 15.21 Rimane la Decathlon CMA CGM Team di Andresen ad occuparsi dell’inseguimento. 15.18 50 km al traguardo, si è conclusa l’azione di Ganna dopo la caduta del suo capitano. 15.18 Brutta caduta in gruppo di Ben Turner, uomo di punta della INEOS Grenadiers. 15.17 Ad aiutare il verbanese è arrivato in testa al gruppo Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team), uomo di fiducia dello sprinter Tobias Lund Andresen. Lo svantaggio tra i due gruppi è di 14?. 15.15 Ora Van der Poel tira, nel gruppo dietro c’è invece Ganna ad inseguire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van Aert e Van der Poel nel gruppetto davanti, gruppo a 23? Articoli correlati Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert nella prima parte del gruppo, Milan e Pedersen inseguono Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert per il successoOggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. Aggiornamenti e notizie su LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA Van... Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; Ciclismo: Gand-Wevelgem. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van Aert e Van der Poel nel gruppetto davanti, gruppo a 23?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Inizia il Kemmelberg, accelerazione in gruppio per mantenere le prime posizioni. 15.08 Termina il ... oasport.it Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com