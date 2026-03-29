LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | stoccata di Jasper Philipsen Beffa per Van der Poel e Van Aert

La corsa Gand-Wevelgem 2026 si è conclusa con una vittoria di Jasper Philipsen, che ha lanciato un attacco decisivo negli ultimi chilometri. Van der Poel e Van Aert sono rimasti indietro rispetto ai primi, subendo una battuta d’arresto. La diretta si è conclusa alle 16.35, con i corridori che hanno attraversato il traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.33 Ecco la top ten della Gand-Wevelgem 2026: 1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Premier Tech 5:08:03 2 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:00 3 LAPORTE Christophe Team Visma Lease a Bike 0:00 4 DE LIE Arnaud Lotto Intermarché 0:00 5 DONALDSON Robert Team Jayco AlUla 0:00 6 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 0:00 7 MOZZATO Luca Tudor Pro Cycling Team 0:00 8 DE GENDT Aimé Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: stoccata di Jasper Philipsen. Beffa per Van der Poel e Van Aert Articoli correlati Philipsen vince in volata la Gand-Wevelgem 2026. Van der Poel e Van Aert ripresi all’ultimo chilometroTorna ad essere volata alla Gand-Wevelgem, quest’anno nominata In Flanders Fields: provano l’impresa van Aert e van der Poel, ma alla fine ad... Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van Aert e Van der Poel nel gruppetto davanti, gruppo a 23? Approfondimenti e contenuti su LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; Ciclismo: Gand-Wevelgem. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: volata vincente di Jasper Philipsen, davanti ad Andresen e Laporte. Il sogno di di Van Aert e Van der Poel sfuma all’ultimo kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Terza posizione per Christophe Laporte. 16.19 60esima vittoria in carriera per Philipsen, che ha ottenuto ... oasport.it Gand-Wevelgem 2026: otto in fuga con 4' di vantaggio sul gruppoL'edizione 2026 della Gand-Wevelgem, ribattezzata ufficialmente «In Flanders Fields», ha preso il via da Middelkerke, con l'obiettivo di raggiungere Wevelgem dopo un percorso impegnativo di 240,8 chil ... it.blastingnews.com Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com