LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | otto corridori in fuga gruppo a 5?

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12.40, la gara tra Gand e Wevelgem 2026 prosegue su un percorso pianeggiante. Otto corridori sono in fuga, mentre il gruppo principale si trova a circa 5 minuti di distanza. La corsa continuerà a intensificarsi a partire dal chilometro 130, con le squadre pronte a reagire alle strategie dei battistrada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Prosegue il tratto pianeggiante, la corsa si accenderà a partire dal km 130. 12.37 Ricordiamo gli attaccanti: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). 12.34 E’ passata la prima ora e venti di gara. 12.31 Sale a 5’35” il vantaggio degli 8 davanti. 12.28 Ancora una settantina di chilometri al tratto più insidioso della corsa. 12.24 Foratura per Edoardo Affini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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