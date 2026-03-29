LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | la prima parte del gruppo recupera sulla fuga

Alle 13.54, i corridori in fuga sono stati raggiunti dalla prima parte del gruppo, che sta recuperando terreno. Tra i fuggitivi, Dries De Bondt si distingue come il corridore più avanzato, avendo concluso al 22º posto nell’edizione del 2025. La corsa prosegue con l’obiettivo di consolidare o recuperare posizioni, mentre si avvicina la conclusione della prima fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Dei corridori in fuga Dries De Bondt è il corridore che si è meglio piazzato in questa classica, con un 22esimo posto nel 2025. 13.51 Prima parte del gruppo segnalata a 2’25” dalla fuga, il secondo drappello è invece a 3’05”. 13.48 Il corridore più vincente della fuga è Dries De Bondt, con 7 vittorie da professionista. 13.45 Ancora 1000 metri di dislivello da affrontare. 13.42 Vantaggio dei fuggitivi che è sceso a 3’25”, dalla prima parte del gruppo. 13.39 A 130 km dal traguardo, rimangono davanti otto corridori e sono Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor... 🔗 Leggi su Oasport.it

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