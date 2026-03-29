Durante la gara Gand-Wevelgem 2026, il gruppo principale si trova a circa 48 secondi da una fuga composta da diversi corridori. Dopo una serie di attacchi, la corsa si è leggermente stabilizzata, con l’andatura del gruppo che si mantiene controllata. Alcuni ciclisti che erano rimasti distanti stanno rientrando nel plotone. A 14.57, la corsa prosegue con i corridori in fase di recupero e riavvicinamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Andatura controllata in gruppo, stanno rientrando diversi corridori che erano rimasti attardati. La fuga ha adesso 43? di vantaggio. 14.54 Rallentamento in gruppo, aumenta nuovamente il vantaggio dei battistrada. 14.53 Non arriva l’ammiraglia della Soudal Quick-Step per Paul Magnier, il francese sta perdendo tanto tempo per questo cambio bici. 14.52 Rimangono circa 10 km alla seconda scalata del Montberg. 14.51 Problema meccanico per Paul Magnier, talentuoso velocista francese. 14.50 Fuga con 10? di vantaggio, conclusa l’ultima frazione sterrata. 14.49 Ripreso il francese, si entra nel terzo e ultimo tratto sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: gruppo a 48? della fuga, attimi di calma dopo una serie di attacchi

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