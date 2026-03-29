LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | gruppo a 40? dalla fuga inizia la fase decisiva della corsa

Alle 14.30 si è formata una fuga composta da otto corridori, attualmente a circa 40 secondi dal gruppo principale. La corsa si avvicina alla fase decisiva, con i fuggitivi che tentano di mantenere il vantaggio prima del tratto finale. La situazione in corsa si mantiene fluida, mentre il gruppo principale si prepara a reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Questi sono gli otto corridori al comando: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). Gruppo segnalato a 40?. 14.29 Tentativo di allungo in gruppo di Ben Turner (INEOS Grenadiers). 14.28 Problema meccanico per Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team). 14.26 90 km al traguardo, 39? il vantaggio della fuga. 14.25 In testa al gruppo si trova ora Mathieu Van der Poel, che probabilmente sta lavorando per il compagno Philipsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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