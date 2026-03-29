LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | RIBALTONE! Antonelli balza in testa con un colpo di fortuna

Durante il GP del Giappone del 2026, si è verificato un cambiamento di leadership nel corso della corsa. Antonelli, che fino a quel momento non era in prima posizione, ha preso il comando grazie a un episodio fortuito. Al 27° giro su 53, il pilota sta percorrendo il circuito in modo irregolare, mentre la Safety Car si appresta a rientrare ai box.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27° giro53 Antonelli procede a zig-zag ora. 27° giro53 La Safety Car sta per rientrare ai box. Momento chiave per Antonelli. 27° giro53 Leclerc sfortunatissimo con la Safety Car. Stava disputando una gara non paragonabile con quella di un anonimo Hamilton. Eppure si trova alle spalle del compagno di squadra. Va detto che la Ferrari comunque è lenta. 27° giro53 Antonelli ora dovrà stare molto attento in fase di ripartenza. Piastri potrebbe tentare di sorprenderlo. 26° giro53 Ci sono tanti detriti in pista. La corsa verrà neutralizzata per diverse tornate. 25° giro53 Bearman ha problemi alla caviglia destra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: RIBALTONE! Antonelli balza in testa con un colpo di fortuna Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli sorpassa Hamilton e balza in testa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il sorpasso di Antonelli su Hamilton: LAP 2/56 Antonelli makes the move for the lead! The fight for the... LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: pessima partenza di Antonelli. Piastri in testa davanti a LeclercCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3° giro/53 Russell scavalca Norris ed è terzo. Approfondimenti e contenuti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Discussioni sull' argomento F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; F1 GP Giappone 2026, Gara: Antonelli sfida Russell, lotta Ferrari-McLaren! Si parte alle 7.00 – DIRETTA; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari. Partenza regolare per il Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1, con Oscar Piastri (McLaren) a scattare in testa davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes), dalla pole position scivola al quinto po - facebook.com facebook F1 Gp Giappone, la gara: Antonelli dalla pole per il bis, Russell pronto al duello. La Ferrari punta sulla partenza x.com