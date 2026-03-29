LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | definito il nuovo orario di partenza

La gara del Gran Premio del Giappone del 2026 si svolgerà alle 7 del mattino, secondo quanto comunicato. La decisione riguarda il nuovo orario di partenza ed è stata confermata nelle ultime ore. Per aggiornamenti in tempo reale sulla corsa, i tifosi possono consultare la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.27 Definito il nuovo orario. La gara del GP del Giappone partirà alle 7.10. Dunque 10 minuti di ritardo. 6.16 Buongiorno amici di OA Sport. La gara inizierà in ritardo a causa di un incidente avvenuto in una categoria minore che si è svolta qualche ora prima. Gli addetti stanno riparando le barriere. Non è ancora noto il nuovo orario di partenza. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook