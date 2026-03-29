LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli continua ad allungare bagarre durissima tra Leclerc e Hamilton!

Durante il Gran Premio del Giappone 2026, Kimi Antonelli si è aggiudicato la vittoria, salendo in prima posizione nel campionato mondiale. La corsa si è conclusa con un giro di anticipo rispetto alla fine, dopo una battaglia serrata tra Leclerc e Hamilton, che hanno dato vita a una bagarre intensa negli ultimi momenti. I dettagli della gara sono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.42 KIMI ANTONELLI VINCE IL GP DEL GIAPPONE 2026! L’italiano è il nuovo leader del Mondiale! 53° giro53 Inizia l’ultima tornata. 52° giro53 Russell si fa vedere all’interno, Leclerc chiude la porta. 52° giro53 Adesso Leclerc deve dare tutto per tenersi alle spalle Russell e meritarsi il podio. 52° giro53 Antonelli implacabile: 14?4 su Piastri. 51° giro53 Qui indubbiamente Russell avrà accusato il colpo. Sono quei sorpassi che fanno male a chi li subisce. 51° giro53 CHE GUERRIERO! Leclerc riprende la scia di Russell sul rettilineo e lo ripassa con una staccata all’esterno da brividi, con il cuore in gola! Sorpasso da antologia! 51° giro53 Russell infila all’interno Leclerc all’ultima curva! 50° giro53 Amministrare? No grazie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli continua ad allungare, bagarre durissima tra Leclerc e Hamilton! Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli, Leclerc ed Hamilton faticano con le softCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07. Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Russell precede Antonelli, Leclerc 4° davanti a Hamilton Una selezione di notizie su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; F1 GP Giappone 2026, Gara: Antonelli parte male ma sfrutta il jolly Safety Car e torna 1°- DIRETTA; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari. F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: incidente per Bearman, Antonelli torna in testa davanti a Piastri e HamiltonLa gara del GP del Giappone che prenderà il via sul circuito di Suzuka tra 10 minuti sarà trasmessa in diretta da Sky ma la corsa della Formula 1 sul tracciato di Suzuka si potrà vedere anche in live ... fanpage.it Diretta Live Gp Giappone: Bearman a muro dolorante, Antonelli vola in testa, Hamilton e Leclerc superano RussellIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it Partenza regolare per il Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1, con Oscar Piastri (McLaren) a scattare in testa davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes), dalla pole position scivola al quinto po - facebook.com facebook F1 Gp Giappone, la gara: Antonelli dalla pole per il bis, Russell pronto al duello. La Ferrari punta sulla partenza x.com