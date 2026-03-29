LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 6-7 1-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre subiscono il break

Nella partita di doppio femminile al WTA di Miami, Errani e Paolini si trovano in svantaggio nel secondo set contro Siniakova e Townsend, con il punteggio di 6-7, 1-2. Durante il match, le azzurre hanno subito un break che ha portato le avversarie in vantaggio. Contestualmente, nel singolare maschile, Sinner si trova in svantaggio 1-2 contro Lehecka, dopo un game dominato dall’americana con tre vincenti e un break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 1-2 Game mostruoso dell’americana, tre vincenti e break. 0-40 Altra risposta vincente Townsend. 0-30 Siniakova costruisce, Townsend chiude. 0-15 Risposta vincente di Townsend. Non ci si è staccati dal copione del 1° set, tantissima lotta e quasi sempre punti decisivi a risolvere i game. 1-1 Brava lei, ha messo la prima. 40-40 Sbaglia di dritto Townsend. Punto decisivo: risponde Paolini, noi le tattiche giuste le mettiamo sempre in campo! 40-30 Questa volta non risponde Paolini di rovescio. 30-30 Prima vincente. 15-30 Grande risposta di rovescio, vincente, di Paolini! 15-15 Seconda vincente di Townsend su Sara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 6-7, 1-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre subiscono il break Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: contro-break, le azzurre erano 40-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 5-5 Mannaggia, vola via il dritto. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre fermate dalla pioggia a un punto dal tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Ecco che arriva il not before 21:00, quantomai relativo. Approfondimenti e contenuti su LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming; Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 6-7, 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: servono prima le azzurre nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 15-15 A segno con un gran lungoriga di rovescio Siniakova. 15-0 Serve prima la ... oasport.it Errani/Paolini al Wta Miami, la finale del doppio in diretta liveInterrotta per pioggia la finale del doppio femminile tra Errani/Paolini e Townsend/Siniakova. Il punteggio nel primo set era di 6-5 in favore della statunitense e della ceca, poi la sospensione a cau ... sport.sky.it Piove a Miami, si ferma la finale di doppio con Errani-Paolini. Le Azzurre sotto 5-6 contro Siniakova-Townsend, in forse anche il match di Sinner #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/03/29/piove-a-miami-si-ferma-la-finale-di-doppio-con-erra - facebook.com facebook #Errani- #Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend x.com