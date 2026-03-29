LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la pioggia va e viene si spera in una finestra buona

A Miami, la partita tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend è in corso con il punteggio di 5-6, ma il campo si trova in condizioni difficili a causa della pioggia intermittente. La pioggia ha causato interruzioni e problemi al terreno di gioco, che ora sembra aver smesso di cadere, anche se il terreno è ancora bagnato. La partita prosegue con l’incertezza delle condizioni meteorologiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 21:33 Campo allagato, però ha smesso di piovere. Procedure di asciugatura partite! Non si gioca ancora per mezzora, almeno. 21:27 Ricordiamo che nel weekend del 10 aprile si giocherà il play off di Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone, sulla terra battuta di Cagliari. Per Errani e Paolini l’appuntamento quindi al weekend 10-12 aprile. Non si gioca prima delle 21:30! 21:10 Punteggio che vedeva Sara Errani al servizio sul 40-0, ad un punto dal tie-break nel 1° set che le aveva anche viste 5-4, 40-15 e servizio Paolini. 21:04 Il vento effettivamente sta facendo il suo ‘lavoro’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia va e viene, si spera in una finestra buona Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva la pioggia, slitta l’inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre fermate dalla pioggia a un punto dal tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Ecco che arriva il not before 21:00, quantomai relativo. Tutto quello che riguarda LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta. LIVE Miami, la finale di doppio: partita sospesa per pioggia sul 6-5 Siniakova-Townsend su Errani-PaoliniDopo la vittoria del doppio maschile Bolelli-Vavassori, un eventuale trionfo di Errani-Paolini e, successivamente, di Jannik Sinner, darebbe vita a un tris tutto italiano al Masters 1000 di Miami. Er ... gazzetta.it LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre fermate dalla pioggia a un punto dal tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 21:10 Punteggio che vedeva Sara Errani al servizio sul 40-0, ad un punto dal ... oasport.it LIVE Miami, la finale di doppio: partita sospesa per pioggia sul 6-5 Siniakova-Townsend su Errani-Paolini - facebook.com facebook #Errani- #Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend x.com