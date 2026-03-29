LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | giocatrici di nuovo in campo con colpevole ritardo

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le giocatrici sono tornate in campo dopo un ritardo che ha causato qualche critica, mentre nel torneo WTA di Miami si stanno disputando gli incontri tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend. La partita tra Sinner e Lehecka procede con diversi punti chiave e tempi di gioco piuttosto lunghi, come evidenziato anche dagli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 22:26 Partita che peraltro ha visto una marea di punti decisivi, quindi che non è propriamente veloce. C’è solo da sperare in Giove Pluvio. 22:25 Mancano ancora 3? prima di ricominciare. 22:24 Se la partita fosse ricominciata effettivamente alle 22:15, quando il campo secondo noi era già più che asciutto, allora le chance di finirla erano concrete. Così, vediamo. 22:23 Purtroppo a minuti è prevista ancora pioggia. Quindi difficilmente si concluderà la finale di doppio femminile in questo ‘stint’ di gioco. Figuratevi Sinner. GIOOOOOOOCATRICI DI NUOVO IN CAMPO, un miraggio! 22:20 Non riusciamo a capire, Errani e Paolini possono anche giocarla domani la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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errani paolini siniakova live errani paolini siniakovaLIVE Miami, la finale di doppio non prima delle 22.15: punteggio sul 6-5 Siniakova-Townsend su Errani-PaoliniE?u001f8p`2?L&?pJ????a-fu0019fu000bu0015?u0017u001fu000bH??z u001e???Z?KO!?8??g?SN? ?tH???wu^|??Mu0017?Y?M*????u001fu001e}%I???f u0019u0014J??kbE?K?]u0018Gmu0004?I???P?IVUU???f?>b?? {uz????A? (??² e ... gazzetta.it

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