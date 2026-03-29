LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | giocatrici di nuovo in campo con colpevole ritardo

Le giocatrici sono tornate in campo dopo un ritardo che ha causato qualche critica, mentre nel torneo WTA di Miami si stanno disputando gli incontri tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend. La partita tra Sinner e Lehecka procede con diversi punti chiave e tempi di gioco piuttosto lunghi, come evidenziato anche dagli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 22:26 Partita che peraltro ha visto una marea di punti decisivi, quindi che non è propriamente veloce. C’è solo da sperare in Giove Pluvio. 22:25 Mancano ancora 3? prima di ricominciare. 22:24 Se la partita fosse ricominciata effettivamente alle 22:15, quando il campo secondo noi era già più che asciutto, allora le chance di finirla erano concrete. Così, vediamo. 22:23 Purtroppo a minuti è prevista ancora pioggia. Quindi difficilmente si concluderà la finale di doppio femminile in questo ‘stint’ di gioco. Figuratevi Sinner. GIOOOOOOOCATRICI DI NUOVO IN CAMPO, un miraggio! 22:20 Non riusciamo a capire, Errani e Paolini possono anche giocarla domani la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: giocatrici di nuovo in campo, con colpevole ritardo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove in Florida, possibile ritardo LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre spostate di campo, ma quando si riparte?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 20:30 Secondo il radar la pioggia durerà fino alle 21 abbondanti. Tutto quello che riguarda LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta. LIVE Miami, la finale di doppio non prima delle 22.15: punteggio sul 6-5 Siniakova-Townsend su Errani-PaoliniE?u001f8p`2?L&?pJ????a-fu0019fu000bu0015?u0017u001fu000bH??z u001e???Z?KO!?8??g?SN? ?tH???wu^|??Mu0017?Y?M*????u001fu001e}%I???f u0019u0014J??kbE?K?]u0018Gmu0004?I???P?IVUU???f?>b?? {uz????A? (??² e ... gazzetta.it LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: giocatrici di nuovo in campo, con colpevole ritardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 22:25 Mancano ancora 3' prima di ricominciare. 22:24 Se la partita fosse ... oasport.it Piove a Miami, si ferma la finale di doppio con Errani-Paolini. Le Azzurre sotto 5-6 contro Siniakova-Townsend, in forse anche il match di Sinner #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/03/29/piove-a-miami-si-ferma-la-finale-di-doppio-con-erra - facebook.com facebook #Errani- #Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend x.com