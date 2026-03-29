LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | azzurre spostate di campo ma quando si riparte?

Durante il torneo di Miami, il match tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend si trova sul punteggio di 5-6. La partita è attualmente sospesa a causa della pioggia, che ha costretto le giocatrici a spostarsi di campo. Secondo le previsioni meteorologiche, la pioggia dovrebbe continuare fino a oltre le 21. La partita tra Sinner e Lehecka è programmata per le 20:30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 20:30 Secondo il radar la pioggia durerà fino alle 21 abbondanti. 20:27 Secondo Giorgio Spalluto sarebbe tornato il sole, ricordiamo però che il campo deve drenare l’acqua che è caduta. Ancora nessuna comunicazione ufficiale dal torneo. 20:24 Sinner resta quindi alle ore 21 sul Centrale. 20:20 Finale di doppio che chiaramente riprenderà non appena il sole tornerà a splendere sulla capitale della Florida. 20:18 Azzurre spostate sul Grandstand! 20:05 In ogni caso, servirà tempo per asciugare il campo. 19:55 Il sito del torneo non si sbilancia: attenzione che il radar direbbe che il cielo si sta aprendo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre spostate di campo, ma quando si riparte? Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 3-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: clamoroso break mancato dalle azzurre e 1° set che si complica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Era fatta, le azzurre avevano giocato un quindici da manuale. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre per titolo e seconda posizione mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre spostate di campo, ma quando si riparte?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 20:05 In ogni caso, servirà tempo per asciugare il campo. 19:55 Il sito del ... oasport.it LIVE Miami, la finale di doppio: partita sospesa per pioggia sul 6-5 Siniakova-Townsend su Errani-PaoliniDopo la vittoria del doppio maschile Bolelli-Vavassori, un eventuale trionfo di Errani-Paolini e, successivamente, di Jannik Sinner, darebbe vita a un tris tutto italiano al Masters 1000 di Miami. Er ... gazzetta.it Ancora la pioggia a caratterizzare la finale di doppio femminile nel WTA di Miami. Si torna negli spogliatoi dell’Hard Rock Stadium quando il punteggio dice 5-6 per la coppia Siniakova-Townsend ma con Sara Errani e Jasmine Paolini in vantaggio di 40 a 0 e - facebook.com facebook #Errani- #Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend x.com