La Provincia di Forlì-Cesena ha aperto le procedure per il rinnovo della Commissione elettorale circondariale di Forlì e delle cinque Sottocommissioni. Sono state avviate le procedure per la selezione di nuovi componenti delle liste elettorali e per gli scrutini. Chi desidera candidarsi può presentare domanda secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Aperto il bando per le Commissioni del territorio, da Forlì a Cesena fino alle vallate. Requisiti minimi e modalità per presentare la domanda entro il 10 aprile: l'incarico è aperto a tutti i cittadini elettori La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato ufficialmente le procedure per il rinnovo della Commissione elettorale circondariale di Forlì e delle sue cinque Sottocommissioni. Con un decreto firmato dal presidente della Provincia, è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature necessarie a nominare i membri effettivi e supplenti di competenza del Consiglio provinciale. Le Commissioni elettorali circondariali sono organi incaricati della tenuta e della revisione delle liste elettorali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Liste elettorali e scrutini, la Provincia cerca nuovi componenti: come candidarsi

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