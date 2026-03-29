Liste elettorali e scrutini la Provincia cerca nuovi componenti | come candidarsi

Da forlitoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Forlì-Cesena ha aperto le procedure per il rinnovo della Commissione elettorale circondariale di Forlì e delle cinque Sottocommissioni. Sono state avviate le procedure per la selezione di nuovi componenti delle liste elettorali e per gli scrutini. Chi desidera candidarsi può presentare domanda secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Aperto il bando per le Commissioni del territorio, da Forlì a Cesena fino alle vallate. Requisiti minimi e modalità per presentare la domanda entro il 10 aprile: l'incarico è aperto a tutti i cittadini elettori La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato ufficialmente le procedure per il rinnovo della Commissione elettorale circondariale di Forlì e delle sue cinque Sottocommissioni. Con un decreto firmato dal presidente della Provincia, è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature necessarie a nominare i membri effettivi e supplenti di competenza del Consiglio provinciale. Le Commissioni elettorali circondariali sono organi incaricati della tenuta e della revisione delle liste elettorali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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