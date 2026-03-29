L’Iran attacca una base Usa in Arabia Trump prepara l’offensiva via terra

Un attacco con missili e droni ha colpito una base militare americana nel Golfo, causando il ferimento di due militari. L’attacco è stato attribuito all’Iran, che ha preso di mira la base “Prince Sultan”. Nel frattempo, si segnala che il presidente degli Stati Uniti sta preparando un’offensiva via terra in risposta all’attacco.

Il rafforzamento della presenza militare statunitense in Medio Oriente prosegue mentre sul terreno si moltiplicano attacchi, dichiarazioni contraddittorie e rivendicazioni difficili da verificare. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver individuato e neutralizzato 120 bombe a grappolo nella provincia meridionale di Fars. Gli ordigni sarebbero stati sganciati durante i raid condotti da Stati Uniti e Israele nei pressi del villaggio di Kafri. L’affermazione non è stata accompagnata da elementi verificabili in modo indipendente e si inserisce in un contesto dominato dalla guerra dell’informazione. Altri elementi arrivano da un’analisi open source. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra Articoli correlati Leggi anche: Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita, una decina i feriti. Le notizie in diretta Guerra, l'Iran attacca base americana in Arabia Saudita: feriti 10 soldatiSecondo quanto riportato da Nbc News, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in... Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta» Una raccolta di contenuti su Iran attacca Temi più discussi: Il piano di pace Usa non ferma i raid. L'Iran attacca Israele e Paesi del Golfo; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 19 marzo LIVE BLOG; Guerra all’Iran, la diretta | L’Iran attacca i luoghi sacri di Gerusalemme, frammenti di missile vicino al Muro del Pianto; Iran, la rabbia di Trump sulla Nato: 'Codardi'. Attacco a una base Usa in Arabia Saudita: dozzine di soldati feriti. Gli Houthi lanciano due missili contro IsraeleIl conflitto rischia di estendersi anche al Mar Rosso con il gruppo yemenita che minaccia di chiudere anche lo Stretto di Bab el Mandeb. Lunedì a Islamabad incontro tra Arabia Saudita, Egitto, Turchia ... editorialedomani.it Attacco all'Iran, le notizie del 29 marzo 2026 | Esplosioni a TeheranIntanto prosegue il conflitto: due potenti esplosioni hanno scosso il nord di Teheran, nei pressi di un edificio delle delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, mentre le difese aeree di Kuwait e ... tg.la7.it DIRETTA – Guerra in Iran: lo Yemen attacca per la prima volta Israele – Istituita la task force ONU per lo Stretto di Hormuz #diretta #iran #guerra #yemen #israele #ONU - facebook.com facebook Iran attacca con missili una base USA a 4.000 km nell'Oceano Indiano. «Poteva essere Berlino», avverte a Euronews l'esperto militare Ralph Thiele: quanto è reale la minaccia per la Germania x.com