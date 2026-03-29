L’ippodromo si apre ad altri sport Incontro tra associazioni e gestore

L’ippodromo Martini, gestito dalla società pugliese Caroli Global Service dal 2023 al 2030, si apre a nuove discipline sportive. Questa novità è stata annunciata durante un incontro tra le associazioni sportive coinvolte e il gestore dell’impianto. L’obiettivo è ampliare le attività e coinvolgere diversi sport nell’area dedicata alle corse al galoppo.

Scalda i motori l’ ippodromo Martini targato Caroli Global Service, società pugliese che da quest’anno gestirà l’impianto di corse al galoppo fino al 2030. Oltre alle corse estive, cruciale sarà la convivenza con la altre realtà che animano la struttura ed è proprio con l’intento di costruire una stretta alleanza, l’amministratore delegato Cosimo Caroli ha incontrato i rappresentanti delle società sportive di Corridonia, insieme con la sindaca Giuliana Giampaoli e l’assessore allo sport Matteo Grassetti. Proposte di valorizzazione dell’impianto, manutenzione e ampliamento dell’offerta sportiva: sono stati diversi i temi affrontati con l’obiettivo come di dare un rinnovato slancio all’ippodromo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ippodromo si apre ad altri sport. Incontro tra associazioni e gestore Articoli correlati Leggi anche: L’Associazione Euexia si presente ad Arezzo con un incontro dedicato a sport, prevenzione e benessere Una platea per le associazioni. L’Omni adesso si apre al territorioFine della sperimentazione, l’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate apre alle associazioni. Altri aggiornamenti su L'ippodromo si apre ad altri sport... Discussioni sull' argomento L’ippodromo si apre ad altri sport. Incontro tra associazioni e gestore; Domenica all’ippodromo San Rossore Pisa; Ippica, doppio clou nel pomeriggio festivo. Camici e Barbaricina accendono la domenica; Eventi, l’Ippodromo del Visarno apre le porte al primo Horror Festival Firenze. Ippodromo Snai San Siro: si apre la stagione sull’erbaAll'ippodromo Snai San Siro debutta la sessione primaverile di galoppo con il Premio Calvairate, Cesare Degli Occhi e Monza. gioconews.it Castagne simbolo dell'Amiata: a Santa Fiora l'incontro per rilanciare la castanicoltura - Il Giunco x.com L’incontro si è svolto ieri mattina alla scuola media “Giovanni Pascoli” di Aversa - facebook.com facebook