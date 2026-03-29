Il 13enne accusato di aver tentato di uccidere la sua insegnante di francese è stato interrogato. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essere dispiaciuto per non averla uccisa. Si era procurato alcuni oggetti e aveva pianificato il gesto in modo dettagliato. La polizia ha raccolto le sue dichiarazioni e proseguito le indagini sulla vicenda.

Aveva pianificato di uccidere la sua insegnante di francese, si era procurato tutto il necessario e aveva trasmesso in diretta la sua vendetta iniziata con l’accoltellamento della docente nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario, nella Bergamasca: il 13enne, autore del tentato omicidio, durante l’ interrogatorio si è detto dispiaciuto di non aver portato a termine l’omicidio. Si mostra lucido e convinto, in base a quanto raccontato dal Corriere, e dice che avrebbe voluto uccidere anche mamma e papà, con i quali risulta avesse un buon rapporto. Proprio a casa dei genitori erano stati ritrovati materiali potenzialmente esplosivi.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’interrogatorio del 13enne autore del tentato omicidio della prof: “Dispiaciuto per non averla uccisa”

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