Un libro pubblicato dieci anni dopo la marcia su Roma contiene contenuti che dimostrano quanto il fascismo fosse ormai radicato. Il testo, definito da alcuni come “libello”, si concentra sulla presenza di gruppi paramilitari e sulla loro attività. La pubblicazione di questo materiale riflette la diffusione di ideologie fasciste e la loro influenza nella società dell’epoca.

Questa volta voglio parlarvi di un libro che fa ben capire quanto il fascismo, dopo dieci anni dalla marcia su Roma, fosse così ben consolidato da potersi permettere di far pubblicare cose del genere. Questo libello di memorie si intitola Squadrismo fiorentino, pubblicato da Vallecchi nel 1933, in una Firenze che allora veniva chiamata fascistopoli. Lo ha scritto Bruno Frullini, un imbianchino fiorentino, e la prefazione è addirittura di Alessandro Pavolini, che pur prendendo le distanze dalla scrittura in sé, assai poco letteraria e di non troppo valore, apprezza l’impegno di Frullini e il contenuto di questo fascistissimo libro. Frullini era una squadrista della prima ora, un violento orgoglioso di esserlo, amico di Amerigo Dumini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’inquietante libello delle squadracce

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