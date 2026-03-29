Martedì 31 marzo alle 17, si terrà a La Spezia la presentazione del libro di Fabio De Ninno, docente di Storia contemporanea all’Università di Siena. L’evento si svolgerà in via Corridoni 7 e riguarda l’opera intitolata “Mancò la fortuna, non il valore”, che analizza l’imperialismo del fascismo definito come ‘straccione’ nelle ricerche dello storico.

Martedì 31 marzo alle 17, in via Corridoni 7 alla Spezia, verrà presentato il libro di Fabio De Ninno, docente di Storia contemporanea all’Università di Siena, “Mancò la fortuna, non il valore”. Giorgio Pagano, storico e co presidente del Comitato Unitario della Resistenza della Spezia, dialogherà con l’autore. L’iniziativa è organizzata dalla sezione centro dell’Anpi. Il titolo del libro richiama il motto sul cippo di El Alamein che ricorda i reparti delle divisioni italiane sconfitti dai britannici dopo coraggiosa resistenza nel novembre 1942. Ancora oggi durante le celebrazioni militari e nelle sfilate istituzionali ricordiamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’imperialismo ’straccione’ del fascismo nelle ricerche di De Ninno

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