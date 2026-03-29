Eli Lilly ha annunciato un accordo da 2,75 miliardi di dollari con Insilico Medicine, azienda farmaceutica quotata a Hong Kong specializzata in intelligenza artificiale. La collaborazione riguarda lo sviluppo di farmaci innovativi utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning. La partnership si concentra sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali, con un investimento significativo da parte di Eli Lilly nel settore dell’AI applicata alla biotecnologia.

Eli Lilly ha siglato un accordo da 2,75 miliardi di dollari con Insilico Medicine, una società farmaceutica basata sull’intelligenza artificiale quotata a Hong Kong. Questa partnership mira a portare sul mercato globale farmaci sviluppati grazie all’AI, prevedendo un pagamento iniziale di 115 milioni di dollari per Insilico, mentre il resto della somma è vincolato al raggiungimento di traguardi regolatori e commerciali oltre ai diritti di licenza. L’iniziativa nasce da una collaborazione avviata nel 2023 tra i due colossi del settore, dove la tecnologia non sostituisce ma integra le capacità esistenti. Secondo quanto riferito dal fondatore Alex Zhavoronkov, l’azienda ha già sviluppato almeno 28 principi attivi tramite intelligenza artificiale generativa, di cui quasi la metà si trova attualmente nelle fasi dei trial clinici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lilly e Insilico: 2,75 miliardi per farmaci nati dall’AI

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