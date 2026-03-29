Lidi donne protagoniste della città | Hanno creato valore con il lavoro

Lidi e donne sono al centro di un evento che celebra il loro ruolo nella città, con dichiarazioni che evidenziano come abbiano contribuito a creare valore attraverso il lavoro. A pronunciare queste parole è stato Gianfranco Vitali, accompagnato dalla sorella Maria Arnalda e dal fratello Luigi, durante un incontro pubblico. La discussione ha ricordato il contributo delle donne e delle attività legate ai lidi nella vita urbana.

E’ stato Gianfranco Vitali, anche a nome della sorella Maria Arnalda e del fratello Luigi, che ha voluto illustrare come per ricordare la mamma Palmidina Rocca, figura centrale di una dinastia dell’ospitalità locale, nel giorno in cui avrebbe compiuto cento anni, abbiano voluto dire grazie alle donne che hanno fatto crescere il valore di Comacchio. "Un modo per restituire visibilità al ruolo ’prezioso e insostituibile’ – ha precisato Vitali, ieri mattina presso il Camping Florenz – giocato dalle donne nell’affermazione turistica del territorio, con questa cerimonia, vogliamo festeggiate mia madre Palmidina che è stata veramente la colonna portante e insieme al marito sono stati i fondatori del lido di Pomposa e poi del primo camping dei lidi Comacchiesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lidi, donne protagoniste della città: "Hanno creato valore con il lavoro" Articoli correlati Leggi anche: Il 5 marzo "Musica al Lavoro", 22° edizione con "La città delle donne" A Signa la mostra "Protagoniste": in mostra tre volti della città della Paglia con Stefania Nistri Catarzi, Cristina Sordi e Adelina FranciTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Taglio del... Altri aggiornamenti su Lidi donne protagoniste della città... Temi più discussi: Lidi, donne protagoniste della città: Hanno creato valore con il lavoro; Ostia, il teatro come rinascita: Donne in tempo di guerra porta in scena fragilità e resistenza; Donne in tempo di guerra: il riscatto femminile al Teatro del Lido. «L’eccellenza delle donne»: a Cortona le protagoniste della scena nazionaleArezzo, 5 marzo 2026 – «L’eccellenza delle donne»: a Cortona le protagoniste della scena nazionale. Iniziativa in occasione dell’8 marzo Giornata internazionale della donna, conferenza e concerto. lanazione.it Esce la Treccani delle donne, 650 protagoniste della storia d'ItaliaMaria Montessori, la pedagogista italiana più famosa al mondo; Rita Levi-Montalcini, alla quale l’opera è dedicata, premio Nobel per le scoperte nel campo delle neuroscienze; Nilde Iotti, prima donna ... adnkronos.com Lidi e dune, lungo confronto a Macchitella: "Non cambierà nulla, se ne prevede solo uno" Leggi qui: https://quotidianodigela.it/lidi-e-dune-lungo-confronto-a-macchitella-non-cambiera-nulla-se-ne-prevede-solo-uno facebook Ostia, corsa contro il tempo sui lidi: demolizioni in corso e stagione balneare nel caos roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com