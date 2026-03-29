L’hockey su ghiaccio italiano potrebbe beneficiare del risultato delle Olimpiadi, offrendo una possibilità di sviluppo per uno sport ancora poco diffuso nel paese. La partecipazione alle gare olimpiche ha portato attenzione e visibilità, creando opportunità per aumentare l’interesse e la diffusione a livello nazionale. Al momento, però, lo sport rimane con una presenza limitata e con poche strutture dedicate sul territorio.

Il successo delle Olimpiadi può essere sfruttato per far crescere uno sport ancora poco diffuso, partendo dalla città che ha ospitato le partite A ormai un mese e mezzo di distanza, si può dire che le partite olimpiche di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina sono state un successo. Non era scontato, visti i lavori terminati all’ultimo minuto all’Arena Santa Giulia. A livello internazionale l’hockey ha vissuto settimane di visibilità e attenzioni; il commissioner (una sorta di presidente) della NHL, Gary Bettman, ha parlato di «ondata di entusiasmo post-olimpico». Con le dovute proporzioni riguarda anche l’Italia, dove si è parlato di «febbre per l’hockey». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’hockey su ghiaccio italiano ha un’occasione

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