Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio del Giappone 2026 in sesta posizione, un risultato considerato deludente. Lo scorso fine settimana, il pilota ha commentato che il suo rendimento è stato nella media, aggiungendo di aver avuto problemi di potenza rispetto agli altri durante la gara. Questo tracciato ha visto differenze di prestazioni tra i vari concorrenti, con Hamilton che ha faticato a mantenere il passo.

Lewis Hamilton non è andato oltre un deludente sesto posto al termine del Gran Premio del Giappone 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Ferrari è arrivato ultimo nella corsa riservata ai top team, venendo superato in extremis anche dalla McLaren di Lando Norris e non sfruttando il jolly della sosta ai box effettuata in regime di Safety Car. “ È stato un weekend nella media per me. In gara ho faticato con la potenza, per qualche motivo per me è andata così. Ho dovuto difendermi per tutto il tempo. Gli altri tutti intorno a me sembravano avere più potenza oggi, quindi devo cercare di capire la mia gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Weekend nella media per me, oggi mi mancava potenza rispetto agli altri”

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