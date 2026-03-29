Lerici | sconfitta a Livorno 14-7 e crisi nel girone

Il Lerici Sport ha perso in trasferta contro Livorno con il punteggio di 14-7, interrompendo la serie di vittorie consecutive ottenute nelle partite precedenti. La partita si è svolta nel pomeriggio di ieri e ha portato a una battuta d'arresto nel girone, segnando un momento difficile per la squadra lericina.

La sconfitta subita dal Lerici Sport a Livorno ha interrotto bruscamente la positiva sequenza di risultati che aveva caratterizzato le ultime uscite della squadra lericina. Nel palazzetto nuoto Camalich dell’Aquatics, i rossoblu hanno lasciato sul fondo una differenza di reti netta e pesante, chiudendo il match con un risultato finale di 14 a 7 contro gli ospiti. Questo esito inaspettato arriva dopo il successo recente sulla Locatelli Genova, creando uno scenario di instabilità nella classifica del girone. I dati della gara mostrano come i padroni di casa abbiano imposto subito il proprio ritmo, sfruttando la prima frazione per prendere il controllo con quattro reti contro due. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici: sconfitta a Livorno, 14-7 e crisi nel girone Articoli correlati Niang-show a Livorno: Italia ancora avanti sulla Gran Bretagna e primato nel gironeAl Modigliani Forum di Livorno, sold-out, l’Italia di Luca Bianchi centra la terza vittoria nel Girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Basket, prima sconfitta nel girone di ritorno per il DREAM Pisa, a Ponsacco, in DR2Pisa, 4 marzo 2026 – Dopo cinque vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta per il DREAM Basket Pisa, che dà via libera a Ponsacco, nello... Una selezione di notizie su Lerici sconfitta a Livorno 14 7 e crisi... Lerici Sport, una brusca e inattesa frenata a LivornoAQUATICS LI – LERICI SPORT 14 - 7 Parziali: 4-2 / 5-1 / 2-3 / 3-1. AQUATICS LIVORNO: Boldrini, Biocca 1, Fantini 4, Lazzerini 1, Conte 1, Paggini 4, Vagelli 1, Falcinelli, Greco, Bongini 2, Cassettin ... msn.com Pallanuoto, un Lerici rimaneggiato ma rinfrancato fa visita al LivornoSenza gli squalificati Bonicelli e Priolo, ma col morale ampiamente rinfrancato dal successo sulla vicecapolista Locatelli, il Lerici Sport viaggia ora a ... cittadellaspezia.com