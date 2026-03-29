Durante una puntata de L'Eredità, un concorrente ha sbagliato la risposta perdendo 20.000 euro. Ha confuso Terni con Torino, dimostrando quanto la pressione possa influire sul percorso in studio. La differenza tra giocare da casa e affrontare la sfida dal vivo si fa sentire, rendendo il gioco molto più difficile in diretta.

La tensione fa brutti scherzi e giocare a L'Eredità dal divano è completamente diverso e decisamente più facile rispetto a cimentarsi davvero in studio. Certi errori, però, sono davvero incredibili, come ad esempio quello che è avvenuto nella puntata di ieri, sabato 28 marzo, in una sfida del preserale condotto da Marco Liorni. Al concorrente Ivan, ingegnere di Trieste, è stata chiesta la città piemontese di grissini e gianduiotti, gli è stata fornita l'iniziale, la T e vedeva anche il numero delle caselle, sei, in sovraimpressione. Era il classico “rigore a porta vuota” che però è riuscito a sbagliare, nonostante gli fosse stata suggerita anche la lettera R. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - L'Eredità, il concorrente Ivan non sa la risposta e perde 20.000 euro: dice Terni al posto di Torino

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