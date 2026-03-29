Il Papa ha visitato Monaco in un breve viaggio durante il quale ha affrontato diversi temi. Ha affermato che la pace è minacciata da conflitti causati dall’idolatria del potere e del denaro. Inoltre, ha lanciato un appello per una distribuzione più equa delle risorse economiche. La visita si è concentrata su questioni sociali e morali senza riferimenti a eventi specifici o figure coinvolte.

Per Leone XIV un viaggio lampo, ma denso di contenuti: dalla pace compromessa da guerre frutto dall’idolatria del potere e del denaro all’appello per l’equa distribuzione delle ricchezze. Dalla necessità di difendere la vita in ogni sua fase all’appello ai giovani a cercare la vera felicità nel dono e non nei like e nei reel dei social. Papa Leone XIV ha compiuto il suo secondo viaggio apostolico nel Principato di Monaco, la prima volta di un Pontefice in era moderna: l’ultimo Papa a visitare il Principato era stato Paolo III nel 1558. La messa allo stadio. Un tour de force che ha avuto come momento clou la messa allo stadio ‘Louis II’ che il Santo Padre ha presieduto nel pomeriggio alla presenza di circa 15mila persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leone XIV a Monaco: “Pace compromessa da guerre frutto dell’idolatria di potere e denaro”

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