Jiri Lehecka si prepara a disputare la sua prima finale in un torneo Masters dopo aver sconfitto Novak Djokovic nelle fasi decisive del Miami Open. La vittoria permette al tennista di mantenere l’imbattibilità nel corso della manifestazione. La finale rappresenta il primo appuntamento importante in questa categoria per Lehecka, che al momento non ha ancora subito sconfitte nel torneo.

"> Jiri Lehecka brilla al Miami Open: la prima finale da Masters in carriera. Jiri Lehecka ha dimostrato ancora una volta il suo valore al Miami Open, avanzando con autorità alla finale dopo una convincente vittoria contro il francese Arthur Fils nelle semifinali. Questo trionfo rappresenta un importante traguardo nella carriera del giovane tennista ceco che si qualifica per la sua prima finale Masters. Nel match contro Fils, Lehecka ha dominato, cedendo solo quattro giochi, un risultato straordinario considerando il livello di forma dell’avversario. Il percorso di Lehecka verso la finale include vittorie significative su nomi illustri come Taylor Fritz, Martin Landaluce, Ethan Quinn e Moise Kouame. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lehecka conquista la finale del Miami Open battendo Djokovic e mantiene la sua imbattibilità.

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