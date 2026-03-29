Legacoop Ora più Romagna con musei in rete e liscio

La corsa si è interrotta prima del traguardo, ma il percorso apre una nuova direzione. Dopo l’esito di un’iniziativa promossa da Legacoop, sono stati avviati progetti che coinvolgono musei in rete e attività di ballo liscio, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul risultato finale.

La corsa si è fermata prima del traguardo, ma il percorso apre una nuova direzione. Dopo l’esito negativo della corsa a Capitale italiana della cultura 2028, Legacoop Romagna rilancia con una proposta che guarda oltre la singola competizione: costruire un progetto unitario capace di tenere insieme istituzioni e operatori culturali. Firmano varie cooperative culturali: Accademia Perduta-Romagna Teatri (gestore dei teatri forlivesi Diego Fabbri e Piccolo), Aidoru, Atlantide, Cooperdiem, Città di Ebla, Faenza Teatro Danza, Formula Servizi, Novacoop, Sillaba, Sunset, Tiresia Media e Unica. "La Romagna – si legge in una nota congiunta –, che ha sempre saputo accogliere ora sa di aver imparato a raccontarsi come un’unica, grande capitale diffusa, poiché la nostra grande offerta culturale merita un palcoscenico globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legacoop "Ora più Romagna con musei in rete e liscio" Articoli correlati Romagna sempre più anziana e con meno bambini: l’allarme demografico di LegacoopTorna al centro dell'attenzione il dibattito sull’andamento demografico negativo in Romagna. Popolazione sempre più anziana in Romagna. Legacoop: "Sistema sotto stress, serve una nuova visione"Torna al centro dell'attenzione il dibattito sull’andamento demografico negativo in Romagna. Contenuti utili per approfondire Legacoop Ora più Romagna con musei in... Temi più discussi: Legacoop Ora più Romagna con musei in rete e liscio; L’economia cooperativa che riduce le disuguaglianze; Legacoop Romagna e coop culturali: La Capitale della cultura insegna, la Romagna si racconti come una capitale diffusa; Alluvioni, Legacoop Romagna critica le modalità della Commissione parlamentare: Coinvolgere i territori. Alluvione: Legacoop Romagna, 'stupore per i modi della visita Commissione d'inchiesta'spiega Legacoop Romagna -, si attendevano un confronto con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e dell'impresa, nella convinzione di potere dare un contributo positivo all'oper ... ansa.it Legacoop critica la visita della Commissione sul rischio idrogeologicoLegacoop Romagna esprime profondo stupore per le modalità con cui si è svolta in questi giorni la visita in Romagna della Commissione parlamentare di ... chiamamicitta.it Legacoop Romagna su Commissione sul rischio idrogeologico: “Stupore per le modalità della visita in Romagna” - facebook.com facebook Ora da Legacoop Veneto per la premiazione di Coopstartup Veneto, un percorso che dimostra quanto il modello cooperativo possa essere moderno, concreto e capace di generare innovazione. Come Regione del Veneto crediamo in queste esperienze, perc x.com