Nel corso delle recenti elezioni interne, il movimento politico di destra nella città di Monza ha scelto di confermare alla guida il segretario uscente. La candidata, già in carica, ha ottenuto il rinnovo del mandato da parte degli iscritti, che hanno espresso la loro preferenza attraverso il voto. La conferma riguarda il ruolo di vertice del partito locale, senza variazioni rispetto al passato.

Il popolo della Lega di Monza elegge il suo segretario riconfermando la fiducia all’uscente Roberta Gremignani. Questo l’esito del congresso cittadino della Lega che si è tenuto nella giornata di sabato 28 marzo. Roberta Gremignani è stata riconfermata alla guida della segreteria cittadina del partito. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Chi sarà il nuovo sindaco di Monza? Il dopo Pilotto e il toto-nomi: ecco tutti i papabili candidati . 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Lega, ai vertici di quella monzese riconfermata Roberta Gremignani

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