Leclerc che numero! Sorpasso impossibile su Russell al GP del Giappone

Durante il Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc ha ottenuto il terzo posto, superando Russell in una manovra che ha coinvolto varie fasi di sorpasso. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da curve e rettilinei, dove le vetture si sono affrontate in diverse battute di corsa. La posizione finale è stata raggiunta dopo un confronto diretto tra i due piloti, con Leclerc che ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi.