Leclerc che numero! Sorpasso impossibile su Russell al GP del Giappone
Durante il Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc ha ottenuto il terzo posto, superando Russell in una manovra che ha coinvolto varie fasi di sorpasso. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da curve e rettilinei, dove le vetture si sono affrontate in diverse battute di corsa. La posizione finale è stata raggiunta dopo un confronto diretto tra i due piloti, con Leclerc che ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi.
Con grinta e coraggio Charles Leclerc conquista il terzo posto al GP del Giappone. Il monegasco della Ferrari è stato protagonista di una corsa intensa, culminata in un sorpasso spettacolare su George Russell: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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